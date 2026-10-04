İsrail güçlerinden Batı Yaka’da alçak baskın! Çocukları ve sivilleri hedef aldılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İşgal altındaki Batı Yaka’nın Nablus ve Tulkerim kentlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli sivillere acımasızca saldırdı.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Yaka’nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 1 çocuğun plastik mermiyle, 5 kişinin ise darbedilerek yaralandığı belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Yaka’nın Nablus ile Tulkerim kentlerine baskın düzenledi.
Tulkerim'in orta kesimindeki baskında 15 yaşındaki bir çocuk plastik mermiyle yaralanırken, Nablus'un Beyt İmrin kasabasında 4, Sebastiyya kasabasında ise 1 Filistinli İsrail askerleri tarafından darbedildi.
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