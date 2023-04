Altın fiyatları güncel! Altın yatırımcıları dikkat: Dev şirketten altın ve gümüş fiyatı için yeni tahmin! Altında o rakam...

ALTIN FİYATLARINDA ŞOK DÜŞÜŞ! Altın fiyatlarında yaşanan değişimler hem yatırımcısı hem de vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Altın piyasası geçen 1,5 aylık zaman diliminde ciddi bir hareketlenme yakaladı. Bugün sabah da düşüş yaşayan altın fiyatlarında saatler ilerledikçe değer kaybı arttı. Sabah saatlerinde 1999 dolar seviyesinde işlem gören ons altın an itibariyle 35 dolarlık seviyesine geriledi. Altın fiyatlarında Ekonomistler peş peşe açıklamalarda bulundular. Citi'den piyasalara ilişkin yeni tahminini kamuoyu ile paylaştı. Peki, 19 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın şu an kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın şu an kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları ve tahminleri...