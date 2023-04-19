Altın fiyatları güncel! Altın yatırımcıları dikkat: Dev şirketten altın ve gümüş fiyatı için yeni tahmin! Altında o rakam...

Altın fiyatlarında şok düşüş yaşanıyor. Altın piyasası sabah saatlerinde ufak çaplı geri çekilmeler yaşasa da fiyat farkı çok açılmamıştı. Ancak FED'in faiz açıklamasının ardından öğlen saatleri itibariyle düşüş hızlandı ve piyasa kırmızıya büründü. Altının kilogramı 1 milyon 329 bin liraya geriledi. Altın alışverişinde bulunacak pek çok kişi ise an itibariyle 19 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın şu an kaç TL? araştırması yapıyor…

ABD merkezli bankacılık devi Citigroup, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 artırarak 2050 dolar seviyesine çıkarmıştı!

Citi'den altın ve gümüş fiyatı için yeni tahmin

Altın fiyatları bayram öncesinde kan kaybediyor. Geçtiğimiz günlerde rekor üstüne rekor kıran altın piyasasında dün akşam saatleri itibariyle düşüşler başlamıştı.

Altın fiyatında yukarı hareketin devamı için 2.075-2.100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citi; ancak fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023'ün ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.

Citi yayınladığı raporda, ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.

Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.

Citi, ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

ALTIN 13 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

ABD'den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 2 bin 48 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görmüştü.

Altının ons fiyatı geçen hafta cuma günü yüzde 1.8 değer kaybıyla 2.004 dolara inmişti. Uzmanlar elinde altın ve gümüş olanların beklemede kalması gerektiğini söylediler.

19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 1.235,72 TL

Gram altın satış fiyatı: 1.235,92TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.219,37 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.302,29 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 2.188,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 2.235,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 4.375,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 4.455,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 8.725,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 8.876,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.221,60 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.251,37 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.983,41 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.983,75 dolar