Olay gelişme: Beklemeye geçmişti uzun süre ama... Mauro Icardi bin pişman! Geri dönmek istiyor
Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
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Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da sözleşmesi tamamlanan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara veda etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün yeni sözleşme önerisini reddeden Arjantinli forvetin, teklifi maddi şartları yetersiz bulduğu gerekçesiyle kabul etmediği belirtilmişti.
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi daha sonra birçok takımla anıldı. Arjantinli yıldız transfer penceresi açıkken herhangi bir kulübe imza atamadı.
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için yeni iddia ise dikkat çekti.
El Neuve'nin haberine göre; Mauro Icardi'nin Galatasaray'a geri dönmek istediği belirtildi. 33 yaşındaki santrfor, Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkmıştı.
Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 77 gol ve 25 asistlik performans sergilemişti.
Icardi, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
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