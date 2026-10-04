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Olay gelişme: Beklemeye geçmişti uzun süre ama... Mauro Icardi bin pişman! Geri dönmek istiyor

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Olay gelişme: Beklemeye geçmişti uzun süre ama... Mauro Icardi bin pişman! Geri dönmek istiyor

Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Olay gelişme: Beklemeye geçmişti uzun süre ama... Mauro Icardi bin pişman! Geri dönmek istiyor

Galatasaray'da sözleşmesi tamamlanan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara veda etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün yeni sözleşme önerisini reddeden Arjantinli forvetin, teklifi maddi şartları yetersiz bulduğu gerekçesiyle kabul etmediği belirtilmişti.

#2
Foto - Olay gelişme: Beklemeye geçmişti uzun süre ama... Mauro Icardi bin pişman! Geri dönmek istiyor

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi daha sonra birçok takımla anıldı. Arjantinli yıldız transfer penceresi açıkken herhangi bir kulübe imza atamadı.

#3
Foto - Olay gelişme: Beklemeye geçmişti uzun süre ama... Mauro Icardi bin pişman! Geri dönmek istiyor

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için yeni iddia ise dikkat çekti.

#4
Foto - Olay gelişme: Beklemeye geçmişti uzun süre ama... Mauro Icardi bin pişman! Geri dönmek istiyor

El Neuve'nin haberine göre; Mauro Icardi'nin Galatasaray'a geri dönmek istediği belirtildi. 33 yaşındaki santrfor, Galatasaray kariyerinde 134 maça çıkmıştı.

#5
Foto - Olay gelişme: Beklemeye geçmişti uzun süre ama... Mauro Icardi bin pişman! Geri dönmek istiyor

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 77 gol ve 25 asistlik performans sergilemişti.

#6
Foto - Olay gelişme: Beklemeye geçmişti uzun süre ama... Mauro Icardi bin pişman! Geri dönmek istiyor

Icardi, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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