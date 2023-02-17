İslam Memiş deprem felaketini Yeni Akit'e değerlendirdi! 'Bu tuzağa düşmeyin'

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Yeni Akit'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kahramanmaraş depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen yer yüzündeki depremlerin en büyüğü Türkiye'de yaşandı." diyen İslam Memiş, "Bu yaranın ekonomik boyutu da olacak ve hemen kapanmayacaktır." dedi.

Depremin bilançosunun 55-60 milyar dolar düzeyinde olabileceğini söyleyen Memiş, "Malum Türkiye bir de seçim sürecinde. Karşımızda devletin itibarsızlaşmasını isteyen kesimler de var. Bir de elini taşın altına koyup, bu maliyetin farkında olan bir kesim de var." dedi.

'Tuzağa düşmeyin' uyarısı!

Deprem sebebi ile ülke genelinde ticaretin durduğunu ifade eden Memiş, "Depremin ekonomik maliyeti neticesinde vergi yükünün hepimiz için yılın yarısından sonra artacağını tahmin ediyorum. Depremin etkilediği bölgenin nüfusuna baktığımızda Türkiye nüfusunun yüzde 15,2'sine tekabül ediyor. 10 şehrimizin dışında kalan 71 ilimizde psikolojik bir etki de oldu. Ülke genelinde ticaret bir anda durdu." şeklinde konuştu.

İslam Memiş, deprem manipülatörlerine ilişkin ise şu uyarılarda bulundu: Yaşanan süreçte, "Devlet nerede" diyen çevreler, ekonomik olumsuzlukları da seçime giden süreçte kullanmak isteyecekler. Deprem üzerinden manipülasyonlarını yaptılar. Ortalık biraz daha durulunca sıra ekonomiye gelecek. Sosyal medyada bu sefer de ekonomi operasyonuna başlayacaklar. Vatandaşlarımızın bu tuzaklara düşmemesi gerekiyor. Soğukkanlı davranarak, omuz omuza yaralarımızı sarmamız gereken bir dönemin içindeyiz.