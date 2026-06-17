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Gündem Bir orası kalmıştı…. Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler
Gündem

Bir orası kalmıştı…. Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler

Yeniakit Publisher
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Bir orası kalmıştı…. Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler

Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy Plajı'nda denize giren kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Denizin içinde yaşanan sopalı kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 4 kişinin denizde sopayla kavga ettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yapraklı Koy Plajı'nda meydana geldi. Koyda denize giren 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışa çıktı.

Büyüyen tartışma, deniz içinde yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. 3 kişinin bir kişiyi darbettiği kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.

Kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

 

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