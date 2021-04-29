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Eğitim İskenderun Teknik Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

İskenderun Teknik Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Öğrenciler, üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı araştırıyor. Hedefledikleri üniversiteye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor Peki, İskenderun Teknik Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 22:44:00 -
İskenderun Teknik Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Nisan ayının sonuna gelmemizle birlikte üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sınavı gündem konusu haline geldi. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

İskenderun Teknik Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

İskenderun Teknik Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

 

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