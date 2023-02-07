İskenderun Kaymakamı Demiryürek: Çok sayıda iş makinesine ihtiyacımız var

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 4'üncü seviye alarm verildi.

Enkaz altında kalan depremzedelerin kurtarılması için büyük bir çaba sarf ediliyor.

Depremin etkisinin en çok hissedildiği illerden biri olan Hatay'ın İskenderun İlçesinin Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İskenderun olarak mülki hudutlarımızda bulunan özel sektörün tüm vinçlerini sahaya sürdük. Bununla birlikte yıkılan çok sayıda apartmana müdahale edebilmemiz için daha fazla sayıda vince, beton kırıcısına, jeneratöre ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. (İLKHA)