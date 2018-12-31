0553 313 94 23

İsim vermeden sert tepki verdi: İki yüzlülük

Avrupa Birliği’nde büyük bir çatlak meydana geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, AB’nin dış sınırlarının korunması konusundaki tutumlarından dolayı bazı AB ülkelerini iki yüzlülükle suçladı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 06:31
İsim vermeden sert tepki verdi: İki yüzlülük

Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, AB'deki bazı son gelişmeler konusunda şaşırdığını söyledi.

AB üyesi ülkelerin tüm devlet ve hükümet başkanlarının 2 yıl boyunca AB’nın dış sınırlarının daha iyi korunmasını istediğini, AB Komisyonunun bunu ciddiye alarak 2020’nın sonuna kadar AB’nin dış sınırlarını koruyan memurların sayısını 10 bine çıkarılmasına ilişkin bir öneri hazırladığını belirten Juncker, şimdi birden birçok taraftan kuşkuların dile getirildiğini ifade etti.

Bazı ülkelerin “Ulusal egemenliğe müdahale yapıldığı, her şeyin çok hızlı geliştiği ve sayıların çok yüksek olduğu” yönünde eleştirilerde bulunduğuna işaret eden Juncker, bunun alenen iki yüzlülük olduğunu savundu.

Juncker, "İlk önce AB Komisyonun bir şeyler yapması istendi. Ardından bir öneride bulunduk. Özellikle, AB dış sınırların korunmasının yetersiz olduğu yönünde yüksek sesle eleştiride bulunanlar taahhüt altına girmek istemiyor. Avrupa böyle çalışamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda hazırlık yapılması ve gerçekten dış sınırların kontrol altına alınması için hızlı hareket etmek gerektiğini vurgulayan Juncker, ilgili ülkelerin kuşkularını geride tutarak dış sınırların korunmasıyla ilgili öneriyi hızlı şekilde karara bağlamalarını istedi.

Avrupa’daki siyasetçilerden mülteci konusunun çözülemez bir konu olmadığını anlatmalarını talep eden Juncker, şunları kaydetti:
"Avrupa’da daha düzenli bir iş birliği yapılsa sınamalar şu an olduğundan daha küçük olur. Bu, önemli ölçüde mülteci sayılarının azalmasına katkı sağlayan ve hararetli bir şekilde tartışılan AB-Türkiye mutabakatında görülüyor. Mutabakat, maliyetli ancak iyi bir yatırım." 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 06:03
  1. juncker
  2. ab
  3. Die Welt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den bor hamlesi! Rekor geldi
    1. Türkiye'den bor hamlesi! Rekor geldi
    2. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    3. Kar tatili haberleri peş peşe geldi
    4. Hatay'da vahşet! Tesadüfen buldular,..
    5. Herkesi ilgilendiriyor... Yayımlandı
    6. Kundaklama iddiası...Korku dolu..
    7. ABD'li senatörden "Suriye'den çekilme"..
    8. İsim vermeden sert tepki verdi: İki..
    9. CHP liderinden yeni yöntemler.....
    10. Motorlu taşıtlar vergisi değerleme..
    11. General atamalarına ilişkin kararname..
    12. General atamaları Resmi Gazete'de
    13. Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı..
    14. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile..
    15. HDP'de adaylar belli oldu!
    16. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    17. Sivasspor'da forma giyen Carl..
    18. Erzincan'da kar ve buzlanma ulaşımı..
    19. Arjantin'in eski Dışişleri Bakanı..
    20. Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast..
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Arap Baharı yeniden gerçekleşiyor! 8 ülkede gösteriler başladı
    Arap Baharı yeniden gerçekleşiyor! 8 ülkede gösteriler başladı
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    CHP'li başkan İzmir adaylığından çekildi!
    CHP'li başkan İzmir adaylığından çekildi!
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    YPG'li terörist konuştu: ABD'nin verdiği silahlar...
    YPG'li terörist konuştu: ABD'nin verdiği silahlar...
    ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan tarafından engellendi
    ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan tarafından engellendi