İşgalci İsrail güçleri Yakup Taha'yı şehid etti
İşgal altındaki Batı Şeria'da siyonist rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehid düştü.
İşgal altındaki Batı Şeria'da siyonist rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehid düştü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kenti yakınlarında yer alan Haris beldesinde bir Filistinliyi ateş açarak şehid ettiğini duyurdu.
Açıklamada, siyonist rejim güçlerince katledilen Filistinlinin, 39 yaşındaki Ahmed Yakup Taha olduğu bildirildi.
İşgalci İsrail güçlerinin, olay yerine sağlık ekiplerinin girişini de engellediği belirtildi.
Olay anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İşgalci İsrail güçlerinin Taha'yı zorla aracından indirdiği ardından da defalarca ateş ettiği görülüyor.
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