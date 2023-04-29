  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşgalci İsrail güçleri Yakup Taha'yı şehid etti
Dünya

İşgalci İsrail güçleri Yakup Taha'yı şehid etti

Yeniakit Publisher
2023-04-29 14:24:00 -
İşgalci İsrail güçleri Yakup Taha'yı şehid etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da siyonist rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehid düştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da siyonist rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli şehid düştü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kenti yakınlarında yer alan Haris beldesinde bir Filistinliyi ateş açarak şehid ettiğini duyurdu.

Açıklamada, siyonist rejim güçlerince katledilen Filistinlinin, 39 yaşındaki Ahmed Yakup Taha olduğu bildirildi.

İşgalci İsrail güçlerinin, olay yerine sağlık ekiplerinin girişini de engellediği belirtildi.

Olay anına ilişkin cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İşgalci İsrail güçlerinin Taha'yı zorla aracından indirdiği ardından da defalarca ateş ettiği görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23