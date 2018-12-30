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İşgal zindanlarında gözünü kaybetti!

Terör devleti İsrail'in zulmü devam ediyor. Filistin'de üç yıl önce herhangi bir gerekçe gösterilmeden tutuklanan bir kadın, işgal zindanlarından bir gözünü kaybederek tahliye oldu.

30 Aralık 2018 Pazar 23:50
İşgal zindanlarında gözünü kaybetti!

İşgal devleti İsrail'in üç yıl önce Filistin'in Beyt Ula kasabasında tutuklandığı Abla El Adem, cezaevinde sayısız işkenceye maruz kalarak gözünü kaybetti. 

Bir gözünü kaybetti 

Filistin'de El Halil şehrinin Beyt Ula kasabasında tutuklanan Abla el Adem, işgal zindanlarında gördüğü işkenceler sonrası tanınmaz bir şekilde tahliye oldu. Üç yıl boyunca cezaevinde tutuklu kalan el Adem'in, sayısız işkence ve zulme uğradıktan sonra bir gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:50
  1. Filistin
  2. İsrail

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