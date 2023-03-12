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Yerel İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi
Yerel

İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi

27 yaşındaki Sait Sağır, 9 Mart Perşembe günü işe gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Ancak akşam saatlerinde deri dönmetince endişelenen aile güvenlik güçlerine haber verdi. 3 gündür tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Sait için kuzeni Mustafa Alıcı yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 13:36:00 -
İşe gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi

Sait Sağır, 9 Mart Perşembe günü Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere ayrıldı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından güvenlik güçleri Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama çalışması başlattı.

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