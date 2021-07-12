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Yerel İş insanını kaçıran 4 şüpheli adliyede
Yerel

İş insanını kaçıran 4 şüpheli adliyede

Denizli'de iş insanını kaçırdıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 16:01:00 -
İş insanını kaçıran 4 şüpheli adliyede

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil şirketi sahibi Ömer Aldırmaz'ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gümüşçay Mahallesi'nde tekstil fabrikası bulunan Ömer Aldırmaz'ın (49) Çal ilçesindeki bir adreste zorla alıkoyulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucu Aldırmaz'ı iş görüşmesi bahanesiyle çağırdıkları, fidye amacıyla ellerini ve ayaklarını bağlayarak bir aracın bagajına kapattıkları ve bağ evine götürdükleri öne sürülen zanlılar C.Ş. (27), S.E. (38), A.T. (28) ve K.C.K (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Merkezefendi ilçesinde dün kayıp ihbarı yapılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ömer Aldırmaz'ın minibüsü terk edilmiş halde bulunmuştu. Polisin Çal ilçesindeki bir bağ evine düzenlediği operasyonda Aldırmaz bulunmuş, yanındaki 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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