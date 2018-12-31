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İranlı sığınmacılar İngiltere'yi alarma geçirdi

İngiltere'nin doğu kıyısına 6 İranlı sığınmacının botla ulaşması üzerine İçişleri Bakanı Sajid Javid, Noel tatilini yarıda kesti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 07:10
İranlı sığınmacılar İngiltere'yi alarma geçirdi

İngiltere'nin doğu kıyısına 6 İranlı sığınmacının botla ulaşması üzerine İçişleri Bakanı Sajid Javid, Noel tatilini yarıda keserek işbaşı yaptı.

İngiltere'nin doğu kıyısındaki Kingsdown'da bir plajda bu sabah bulunan İran uyruklu 6 sığınmacının ülkeye botla ulaştığı bildirildi. İranlı sığınmacılarla birlikte kasım ayından bu yana Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşmaya çalışan sığınmacı sayısı 220'yi buldu.

Gelişme üzerine Noel tatilini yarıda keserek işbaşı yapan İçişleri Bakanı Javid'in konuyla ilgili Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ile telefonda görüştüğü açıklandı.

Javid, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da Castaner'e teşekkür ederek, İngiltere ve Fransa'nın yasa dışı göçe karşı birlikte hareket edeceğini belirtti.

İngiltere'ye ulaşan sığınmacıların çoğunluğunu İran ve Suriye vatandaşlarının oluşturduğu belirtiliyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Fransa'da insan kaçakçılarının İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılmasının (Brexit) ardından sınır kontrollerinin sıkılaşacağını öne sürerek sığınmacıları Manş Denizi'ni geçmeye ikna etmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

Cuma günü ülkenin doğusundaki liman kenti Dover açıklarında 12 sığınmacı yakalanmıştı.

İngiltere 2015'te Avrupa'da yaşanan büyük sığınmacı krizi sırasında ülkeye ulaşacak sığınmacıları kabul etmeme, buna karşılık Suriye'ye komşu ülkelerdeki kamplardan sığınmacı seçerek almaya karar vermişti.

İngiltere'nin bu kapsamda 2020'ye kadar kabul edeceği açıklanan toplam 23 bin sığınmacıdan şu ana kadar sadece 11 bini ülkeye ulaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 08:08
  1. Christophe Castaner
  2. Fransa
  3. İngiltere
  4. Sajid Javid
  5. sığınmacı
  6. Anadolu Ajansı

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