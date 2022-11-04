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Dünya İranlı din adamı öldürüldü
Dünya

İranlı din adamı öldürüldü

İran'ın Zahidan şehrinde Şii bir mollaya suikast düzenlendi. Saldırıda din adamı Hüccetülislam Seccad Şahreki öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 07:56:00 -
İranlı din adamı öldürüldü

İran'ın doğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde gerilim sürüyor.

Bugün bölgenin merkezi olan Zahidan şehrinde Şii bir molla silahlı saldırıda öldürüldü.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Şii din adamı Hüccetülislam Seccad Şahreki, bugün akşam saatlerinde bölgedeki bir Şii ibadethanesinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Şahreki, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İran rejiminin haber ajansı IRNA, olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Belucistan, İran'da son dönemde artan gerilimli sürecin ve rejim karşıtı protestoların odak noktalarından biri.

İran rejimi Belucistan'da Sünni Beluç sivillere yönelik katliamlar gerçekleştiriyor. Buna karşılık olarak bölgedeki silahlı grupların da zaman zaman rejim güçlerini ve bağlantılı kişileri hedef aldığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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