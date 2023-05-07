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Dünya İran’ın Stockholm Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dünya

İran’ın Stockholm Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 15:56:00 -
İran’ın Stockholm Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç vatandaşlığı da olan Arap Mücadelesi Nidal Hareketi (ASMLA) lideri Habib Cab’ın İran’da terör eylemleri gerçekleştirme suçlamasıyla idam edilmesi sebebiyle İran’ın Stockholm Büyükelçisini çağırdı.

İran’ın Stockholm Büyükelçisi, Arap Mücadelesi Nidal Hareketi (ASMLA) lideri Habib Cab’ın dün İran’da idam edilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç vatandaşlığı da olan Arap Mücadelesi Nidal Hareketi (ASMLA) lideri Habib Cab’ın İran’da terör eylemleri gerçekleştirme suçlamasıyla idam edilmesini kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Cab’ın idamını görüşmek üzere İran’ın Stockholm Büyükelçisinin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi. Açıklamada, idam cezası insanlık dışı ve geri dönüşü olmayan bir ceza olarak nitelendirilirken İsveç ile birlikte tüm Avrupa ülkelerinin de hangi koşullar altında olursa olsun idam cezasının kınadığı belirtildi.

İran’da Arapların yoğunlukla yaşadığı Huzistan eyaletinde kanlı eylemler gerçekleştirmek ve 450’nin üzerinde İranlının canına kastetmekten suçlu bulunan Habib Cab’ın dün sabah saatlerinde idam edildiği açıklanmıştı. İsveç vatandaşlığı bulunan Cab’ın idam edilme sebebinin, "İran’da terör eylemleri gerçekleştirmek, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olmak ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak" olduğu belirtilmişti.

Son olarak, Nidal Hareketi, 22 Eylül 2018'de Huzistan'a bağlı Ahvaz kentinde İran-Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit töreni sırasında saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı sonucu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştı. İran’da, Nidal Hareketi terörist grup olarak nitelendiriyor.
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