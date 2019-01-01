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İran'dan Türkiye itirafı: İyi konumdalar

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, "İran'ın Irak ve Suriye'deki ekonomi stratejileri" konulu toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın İran'a göre Irak pazarında daha iyi konumda olduğunu söyledi.

01 Ocak 2019 Salı 17:59
İran'dan Türkiye itirafı: İyi konumdalar

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın İran'a göre Irak pazarında daha iyi konumda olduğunu söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada Felahetpişe, mecliste "İran'ın Irak ve Suriye'deki ekonomi stratejileri" konulu bir toplantı yapıldığını kaydetti.

"Ekonomi alanındaki oyuncular..."

Toplantıda Tahran'ın Irak'taki "olumlu" siyasi ve askeri performansına karşın ekonomide aynı performansın sergilenememesinin incelendiğini aktaran Felahetpişe, "Ekonomi alanındaki oyuncularla siyasi ve askeri alandaki oyuncular farklıdır." ifadesini kullandı.

"Her şey boşa gider"

Irak'taki ekonomik faaliyetlerde Türkiye ve Suudi Arabistan'ın öne çıktığını ve İran'a nazaran daha iyi bir konuma sahip olduklarını dile getiren Felahetpişe, şöyle konuştu:

"Necef ve Kerbela'da oluşan 'adaletsiz' rekabet ortamı nedeniyle İranlı şirketler piyasadan siliniyor. Eğer ekonomi çevreleri elden kaçırılırsa siyasi ve askeri alanda harcadığımız her şey boşa gider ve tarihte kalır."

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:59
  1. İran
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  3. Türkiye

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