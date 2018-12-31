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İran'daki eylem rejim karşıtı protestoya dönüştü

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen otobüs kazası nedeniyle öğrenciler sokağa döküldü. Eylemler büyüyerek rejim karşıtı protestolara dönüştü.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:24
İran'daki eylem rejim karşıtı protestoya dönüştü

Tahran’da otobüs kazası gerekçesiyle öğrenciler tarafından düzenlenen eylem rejim karşıtı protestoya dönüştü.

İran'ın başkenti Tahran'da geçen hafta öğrencilerin hayatını kaybettiği otobüs kazasını protesto eden üniversite öğrencileri, rejim karşıtı sloganlar attı.

Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen ve 9'u öğrenci 10 kişinin ölümüne yol açan otobüs kazasını protesto etmek isteyen öğrenciler, Tahran Üniversitesi önünde gösteri düzenledi.

"Kahrolsun diktatör" sloganları

Kazada ihmal ve sorumluluğu bulunanlar hakkında adli işlem başlatılması ve okul servislerinin yenilenmesini isteyen öğrenciler, "Kahrolsun molla cumhuriyeti", "Kahrolsun diktatör" şeklinde sloganlar attı.

Protestocu öğrenciler güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle dağıtıldı.

Tahran Kaymakamlığı Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Abdulazim Rizayi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, yapılan gösterinin yasa dışı olduğunu savunarak durumunun şu an kontrol altında olduğunu belirtti.

"Toplumu karıştırmak isteyen bir el var"

Ortalığı karıştırmak isteyen az sayıdaki kişinin üniversitenin önünde izinsiz şekilde toplandığını ve bunun yasa dışı olduğunu ileri süren Rizayi, "Toplumu karıştırmak isteyen bir el var. Ortamı karıştırmak için fırsat kollayan ve sayıları 20-30 civarında olan bazı kişiler Tahran Üniversitesi'nin önünde toplandı." ifadelerini kullandı.

İran'ın başkentindeki farklı üniversitelerde okuyan öğrenciler, 5-6 gündür toplu taşımada kullanılan araçların eski olduğunu dile getirerek Tahran'ın muhtelif yerlerinde gösteriler düzenliyor.

Tahran'da geçen hafta üniversite öğrencilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 9'u öğrenci 10 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:24
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