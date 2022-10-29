İran, Sünni halkı yine katletti!

İran'ın doğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde Sünni Beluç halk bugün de sokaklardaydı.

İran rejiminin baskı politikasına ve bölgede gerçekleştirdiği katliamlara karşı cuma namazı sonrasında protestolar düzenlendi.

Protestolarda İran rejimi ve lideri Ali Hamaney aleyhinde sloganlar atıldı.

İran rejimi güçleri protestoculara gerçek mermilerle müdahale etti.

Cuma namazından akşam saatlerine kadar, başta Belucistan'ın merkezi Zahidan şehri olmak üzere birçok yerleşimde protestolar devam etti.

Gerilimin halen yüksek olduğu bölgede, İran rejiminin saldırılarında biri çocuk en az 6 sivilin öldüğü bildirildi. Saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı.

İran güçlerinin Zahidan şehrindeki Mekki Camii'ni kuşattığı ve bölgedeki Sünni Beluç halkın liderlerinden Mevlevi Abdulhamid'i tutuklamak istediği kaydedildi.

Abdulhamid, İran lideri Ali Hamaney'i gösterilere karşı katliamların arkasında olmakla eleştirmiş, bunun ardından rejim tarafından tehdit edilmişti.

Kaynak: Mepa News