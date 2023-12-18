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Dünya İran-Irak arasında yer alan Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün kapatıldı
Dünya

İran-Irak arasında yer alan Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün kapatıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 17:15:00 -
İran-Irak arasında yer alan Şelemçe Sınır Kapısı 2 gün kapatıldı

İran-Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı, Irak'taki seçimler nedeniyle 2 gün transit geçişlere kapatıldı.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Huzistan Valiliği tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şelemçe Sınır Kapısı'nın bugün itibarıyla 2 gün transit geçişlere kapatıldığı belirtilirken, yolcu geçişlerine açık olduğu kaydedildi.

Söz konusu kararın Irak'taki seçimler nedeniyle bu ülkenin talebi üzerine alındığı aktarıldı.

Irak sınırındaki yolcu ve ticaret sınır kapısı Şelemçe, İran'ın Huzistan Eyaleti'nde ve Irak'ın Basra şehrine en yakın sınır noktasıdır.

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