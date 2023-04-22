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Dünya İran ile Katar dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü
Dünya

İran ile Katar dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

Yeniakit Publisher
2023-04-22 06:43:00 -
İran ile Katar dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani "ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri" ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile mevkidaşı Al Sani telefonda görüştü.

İran ile Katar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapan iki bakan, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ile nükleer müzakereler konusunda istişarede bulundu.

Abdullahiyan ile Al Sani karşılıklı Ramazan Bayramı için tebrikleşti.

Öte yandan, bakanlıktan yapılan diğer bir açıklamada ise Abdullahiyan'ın ayrı ayrı mesajlar göndererek, İslam ülkelerindeki mevkidaşlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği belirtildi.

Ramazan Bayramı'nın önemine değinen Abdullahiyan bu bayramı, büyük İslami ideallerinin gerçekleşmesi için Müslümanların ibadet, kulluk, kardeşlik ve dostluk bağının kurulduğu bir ayın şükür bayramı olarak niteledi.
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Abdullahiyan mesajında, Müslümanların dayanışmasını güçlendirmede ve İslam toplumlarının ilerlemesinde İslam ülkeleri liderlerinin işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

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