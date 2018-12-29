İran harekete geçti! Rapor ortaya çıktı

İran Ulusal Direniş Konseyi (NCRI)'nin yayınladığı bir rapora göre İran, rejimi korumak için siber savaş başlattığını açıkladı.

Aralık 2017'de Tahran'da patlak veren proresto gösterileri sırasında, rejime kızgın olan genç İranlılar mesajlarını yaymak için siber teknolojiden faydalandı. Ancak şimdi İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı, halkı baskı altında tutmak için siber saldırılar kullandığı öğrenildi.

Fransa merkezli bir İranlı muhalif siyasi grup olan NCRI'nın sözcüsü Hossein Abedini'nin İngiliz gazetesi Express'e verdiği demeçte, "Milyonlarca İranlının internete erişimi var ve 48 milyondan fazla kişi de akıllı telefon kullanıyor. İran'ın genç ve öfkeli grupları, rejimin baskıcı kontrol ve sansüründen kaçmak için teknolojinin ilerlemesiyle birlikte teknoloji meraklısı oldu." dedi.

Kitlelerin devam eden siber direnişlerine karşı İran rejimi, internet trafiğini kontrol altında tutumak için sistemler geliştirdi ve herhangi bir internet kullanıcısının devletin siber baskılarından kaçmasını zorlaştırdı.

Abedini, insanların haberleri dahi olmadan gizlice casusluk yapmaları için akıllı telefon uygulamalarının içine yerleştirilmiş kötü amaçlı yazılımlar kullandığını iddia etti. NCRI'nın raporuna göre, bu "casus" uygulamalar İran'ın android mobil pazarı olan "Cafe Bazaar" aracılığıyla piyasaya sürülüyor.

Öyle ki abonelere casusluk yaptırmak için kullanıcı farkına bile varmadan telefona erişimi ve tam yetkiye sahip, gözetim özellikleri olan gömülü casus yazılımı “Mobogram” uygulaması kullanıldığı iddia ediliyor.

Ağustos 2017'de bir konuşması sırasında “Sanal ortam, İslami Devrim kadar önemlidir... Eğer yapabilseydim kendim bu konseyin (Siber Yüksek Konseyi) sorumluluğunu üstlenirdim.” diyen İran’ın dini lideri Ali Hamaney, “siber tehdidin” önemine dikkat çekmişti.

Uzmanlar Meclisi Başkanı Ahmed Cenneti, Hamaney'in 23 Ocak 2018'de birkaç saat boyunca bir dizi siber uzman ile siber saldırılarla ilgili ciddi görüşmeler yaptığını açıkladı. Siber saldırıların hayatımıza bir darbe olduğunu belirtti.

NCRI üyesi Abedini, "Rejim, sosyal medya kullanıcısı yaklaşık 50 milyon İranlıyı siber saldırılarla baskı altında tutuyor. İranlı gençlerin teknoloji meraklısı olduğu ve mesajlarını göndermek için sosyal medyayı kullandığı biliniyor. Rejim, hem batılılara hem de İngiltere'deki üniversitelere ve kendi insanlarına saldırmak için 'siber terörizmi' kullanıyor" dedi.

Kaynak: Akşam