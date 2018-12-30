İran duyurdu: Hepsini tespit edeceğiz!

Cumartesi günü düzenlenen bir seminerde konuşan İran İslami Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) komutan yardımcısı Hüseyin Salaami, "İran'a karşı bilimsel, ekonomik ve teknolojik yaptırımlara rağmen, dünyanın modern teknolojilerini yalnızca kendi iç kapasitemize dayanarak elde ettik." dedi.

Konuşmasının devamında,"İran'ın kendi yeteneklerine mutlak güven duyması sayesinde, artık balistik füzelerle savaş gemilerini imha edebilecek kabiliyete geldik" dedi. Komutan Yardımcısı ayrıca, İran yapımı insansız uçakların 3,000 kilometre uzakta uçabileceklerini ve operasyonlarda bulunabileceklerini belirtti.