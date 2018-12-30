0553 313 94 23

İran duyurdu: Hepsini tespit edeceğiz!

İran İslami Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) komutan yardımcısı Hüseyin Salaami, yaptığı açıklamada, İranlı uzmanların Düşük Dünya Yörüngesi'ndeki (LEO) uyduları tespit edebilecek radarlar geliştirdiklerini belirtti.

30 Aralık 2018 Pazar 08:28
İran duyurdu: Hepsini tespit edeceğiz!

Cumartesi günü düzenlenen bir seminerde konuşan İran İslami Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) komutan yardımcısı Hüseyin Salaami, "İran'a karşı bilimsel, ekonomik ve teknolojik yaptırımlara rağmen, dünyanın modern teknolojilerini yalnızca kendi iç kapasitemize dayanarak elde ettik." dedi.

Konuşmasının devamında,"İran'ın kendi yeteneklerine mutlak güven duyması sayesinde, artık balistik füzelerle savaş gemilerini imha edebilecek kabiliyete geldik" dedi.  Komutan Yardımcısı ayrıca, İran yapımı insansız uçakların 3,000 kilometre uzakta uçabileceklerini ve operasyonlarda bulunabileceklerini belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 08:28
  1. Hüseyin Salaami
  2. İslami Devrim Muhafızları
  3. İran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da feci kaza! Yaralılar var
    1. Ankara'da feci kaza! Yaralılar var
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Okul yanarken onlar bakın ne yaptı!
    4. Bangladeş'te genel seçimlerde oy verme..
    5. İran duyurdu: Hepsini tespit edeceğiz!
    6. Askeri sevkiyat sürüyor! Bir konvoy..
    7. Bursa'da alkollü kişi pompalıyla..
    8. Dikkat çeken rapor! 15 Temmuz'da..
    9. ABD'li komutandan skandal açıklama:..
    10. Terör örgütü korkudan cinnet halinde
    11. CHP’li Belediye vatandaşı haraca..
    12. Rusya'dan Türkiye'ye önemli mesajı
    13. New York'taki yeni yıl kutlamalarında..
    14. Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi,..
    15. Cristiano Ronaldo atıyor Juventus..
    16. İskoçya'da Steven Gerrard rüzgarı!..
    17. Süper Lig ekibinden Aziz Behich bombası!
    18. Beşiktaş'tan flaş karar! Kampa..
    19. "Çekilme" açıklaması: Trump henüz..
    20. Trump, göçmen çocukların ölümünden..
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?