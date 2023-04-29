İran-Çin arasındaki kriz: İran’ın Çin’e ait petrol tankerine el koyması, gaz rezervi kısma kararı olay oldu

İran’ın el koyduğu ve Kuveyt ham petrolünü taşıyan tanker dünya gündemini değiştirdi. İçinde Hintli mürettebatın bulunduğu tanker için ABD İran’a ‘derhal bırakın’ uyarısı yaptı.

Perşembe günü İran tarafından el konulan bir petrol tankeri Kuveyt ham petrolü taşıyordu ve işletmecisine göre 24 Hintli mürettebatı vardı.

ABD ordusuna göre ABD, olay sırasında uluslararası sularda ve Umman Körfezi yakınlarında seyreden Marshall Adaları bandıralı Advantage Sweet adlı geminin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Geminin Türkiye merkezli işletmecisi Advantage Tankers’in sözcüsü Cuma günü Bloomberg’e yaptığı açıklamada geminin ABD’ye gitmekte olduğunu söyledi. Sözcü, geminin petrol taşıdığını ve Chevron Corp. tarafından kiralandığını doğruladı.

El koyma petrol tankerleri için hayati önem taşıyan bir koridorda süregelen gerilimin altını çiziyor. Her ay yüzlerce tanker Basra Körfezi’ne ve Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt gibi dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkelerine gidip gelirken Umman Körfezi’nden geçiyor.

İran devlet haber ajansı IRNA, Marshall Adaları bandıralı bir tankerin Basra Körfezi’nde bir İran gemisiyle çarpıştığını ve bunun üzerine İran donanmasının gemiye el koyarak kendi kıyı sularına yönlendirdiğini açıkladı.

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Financial Times’ın haberine göre bazı ABD’li yetkililer bu hamlenin, Adalet Bakanlığı’nın bu hafta başında İran petrolüyle Çin’e giden bir tankeri Amerika’ya geri dönmeye zorlama kararına karşı bir misilleme olduğuna inanıyor.

paraanaliz'e göre: ABD geçtiğimiz aylarda İran’ın enerji ihracatına yönelik yaptırımları uygulamak için daha fazlasını yapacağını söyledi. İran, Batılı ülkelerin sevkiyatlarını hedef almasının ardından tankerlere el koyma konusunda geçmişe sahip.

Advantage Tankers, geminin ve mürettebatın serbest bırakılması için sigortacılarla ve “tüm uygun makamlarla” irtibat halinde olduğunu söyledi.

Perşembe günü yapılan açıklamada, “Değerli mürettebat üyelerimizin güvenliği ve refahı bizim bir numaralı önceliğimizdir” denildi. “Benzer deneyimler, bu tür koşullar altında alınan gemilerin mürettebat üyelerinin hiçbir tehlike altında olmadığını göstermektedir.”

Tanker bir milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip Suezmax sınıfı bir gemi. Bloomberg ve Vortexa Ltd. tarafından derlenen verilere göre, Kuveyt ve Suudi Arabistan arasındaki Tarafsız Bölge olarak adlandırılan bölgede bir Eosen ham petrolü yükledi.

Tanker en son Güney Afrika’ya sinyal verdi ve Perşembe günü alınan son uydu konumuna göre taslağı tamamen dolu olmadığını gösteriyor. Sahibi Çin’in Şanghay Pudong Kalkınma Bankası’nın bir parçası olan SPDB Financial Leasing olarak listeleniyor.