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Irak'tan Suriye sınırında ABD askeri varlığına ilişkin açıklama

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, Suriye sınırında ABD askerlerinin bulunmadığını bildirdi.

28 Aralık 2018 Cuma 22:59
Irak'tan Suriye sınırında ABD askeri varlığına ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Irak’a yaptığı ziyaretin ardından, Suriye sınırında ABD askerlerinin konuşlandığı iddiaları hakkında açıklama yapan Irak Ordusu Ortak Operasyonlar Komutanı Yahya Resul, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirti.

Irak’taki Amerikan askeri danışmanlarının iki ülke arasındaki resmi anlaşma uyarınca ve Irak Meclisi ve hükümetinin onayıyla bulunduğunu kaydeden Resul, Suriye’den çekilecek olan ABD askerleriyle ilgili, “ABD birliklerinin Suriye’den Irak’a çekileceği konusunda henüz bir koordinasyon yok. Herhangi bir anlaşma yapılırsa bu konuyla ilgili açıklama yapılacak” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:59
  1. Ordu
  2. ABD
  3. Suriye
  4. ırak

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