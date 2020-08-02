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Aktüel

Irak’ta Şii lider Amiri’den erken seçime destek

Yeniakit Publisher
2020-08-02 23:05:44 -
Irak’ta Şii lider Amiri’den erken seçime destek

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi Fetih Koalisyonu ve İran’a yakın Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin tarihini verdiği erken seçimin yapılmasını desteklediklerini bildirdi.

Amiri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Erken seçim yapılması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, 2021 yılı Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşmesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmaması dikkatleri çekiyor.

Irak Başbakanı Kazımi, gelecek yıl 6 Haziran'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Yüksek Seçim Komiserliği de seçimin söz konusu tarihte yapılmasına hazır olduklarını bildirmişti.






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