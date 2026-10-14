Irak’ta kabineyi tamamlama adımı: Zeydi’den Meclis’e oylama talebi I
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rak Başbakanı Ali ez-Zeydi, boş bakanlıklar, yeni kurulacak bakanlıklar ve başbakan yardımcılıkları için Meclis’te oylama yapılmasını istedi. Zeydi, başbakan yardımcılarına bu görevleri kapsamında maaş veya mali tahsisat verilmeyeceğini bildirdi.
Irak’ta kabinedeki boş koltukların doldurulması ve yeni görevlerin onaylanması için süreç Meclis’e taşındı. Başbakan Ali ez-Zeydi, Meclis Başkanlığına gönderdiği yazıda oylama oturumunun tarihinin belirlenmesini talep ederek gelecek perşembe gününü önerdi.
Oturumda, farklı partilere mensup dört başbakan yardımcısının yanı sıra boş bulunan ve yeni oluşturulan bakanlıklarda görev alacak isimlerin oylanması bekleniyor.
Zeydi kabinesinde İçişleri, Savunma, Planlama İmar, İskan ve Belediyeler ile Yükseköğretim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler, Göç ve Göçmenler ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koltukları boş bulunuyor.
Irak’ta Yapay Zeka ile devlet bakanlıklarının oluşturulması da gündemde bulunuyor.
Farklı partilere mensup 4 başbakan yardımcısının Meclis’te oylanması bekleniyor.