Irak'ta DAEŞ saldırısı: Ölüler var, takviye birlik gönderildi
Terör örgütü DAEŞ, Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde güvenlik noktasına saldırı düzenledi. Terör eyleminde iki polisin öldüğü belirtildi.29 Aralık 2018 Cumartesi 09:59
Irak'taki yerel medya haberlerine göre, DAEŞ'li teröristler gece yarısı Diyala'nın Hanekin ilçesiyle Celavla kasabaları arasında yer alan bir güvenlik noktasına saldırı düzenledi.
2 polis öldü, araçlar ateşe verildi
Teröristlerin saldırısı sonucu çıkan çatışmada, iki polisin hayatını kaybettiği, 3 aracın da ateşe verildiği aktarıldı.
Takviye birlik gönderildi
Gece olmasını fırsat bilen teröristlerin kaçmayı başardığı, olay yerine güvenlik güçlerinin takviye birlik gönderdiği ifade edildi.
Irak'ta DAEŞ'in büyük oranda ortadan kaldırılmasının üzerinden 1 yıldan uzun süre geçmesine rağmen, teröristler zaman zaman saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.
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