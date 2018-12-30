iPhone için böbreğini satan genç, diyalize bağlandı

Apple, 2010 yılında iPhone 4 modelini tanıtmış ve hayranları tarafından da oldukça beğenilen bu modeli satışa sunmuştu. 2011 yılında 17 yaşındaki Çinli bir genç olan Xiao Wang, bu telefonu alan kullanıcılardan birisi. Ancak onun satın alma yöntemi ve sonrası biraz daha karmaşık. Çin’li genç okulunda bir statü göstergesi olduğu için, iPhone 4 modelini almak için can atıyordu.

iPhone 4 için böbreğini satma kararı aldı

iPhone 4’ü satın almak isteyen genç, yeterli para bulamayınca böbreklerinden birisini satma kararı verdi. O zaman için iPhone 4 almasına fazlasıyla yetecek olan 3,200 dolarlık bu anlaşmayı yaptı ve böbreğinin tekini sattı. Asya kaynaklarına göre bu operasyon yasadışı olarak, uygunsuz bir şekilde gerçekleşti.

Diğer böbreği enfeksiyon kaptı

Wang‘ın ameliyat olduğu konum, yeterli bir şekilde sterilize edilmediği için Wang’ın böbreklerinden birisi enfeksiyon kaptı. Bu enfeksiyon sonrasında Wang, ölümcül bir hastalığa yakalandı. Asya kaynaklarına göre o zaman iPhone 4 almak için bile yeterli maddi kaynağa sahip olmayan ailesi, diyaliz masrafları sonrası daha kötü bir duruma geldi.

Ömrünün sonuna kadar diyalize bağlı kalacak

Şu an 24 yaşında olan Xiao Wang, hayatının kalanını diyalize bağlı bir şekilde geçirecek. Daha da önemli olan taraflardan birisi, o zamanlar almak için böbreğini sattığı elektronik aletin yüzüne, şu an kimsenin bakmıyor olması.