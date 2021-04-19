İOKBS sınavı yeni tarihi açıklandı mı? Bursluluk sınavı ne zaman olacak?

İOKBS sınavı ne zaman? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik her yıl MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS 2021 sınav takvimine göre, İOKBS bursluluk sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktı. Ancak artan korona vakaları nedeniyle bursluluk sınavı ertelendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada Bursluluk Sınavının ertelendiğini açıkladı. Bakan Selçuk açıklamasında, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki Bursluluk Sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursluluk sınavı ne zaman olacak?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavının ertelenmesiyle birlikte sınava hazırlanan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri İOKBS bursluluk sınavında yeni tarihi merak etmeye başladı. MEB’den ertelenen İOKBS sınavının yeni tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında belirlenen İOKBS sınav başvuruları, 8-26 Şubat tarihleri arasında alınmıştı.

İOKBS sınavı burs şartları neler?

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.