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Eğitim İOKBS bursluluk sınav tarihi | İOKBS ne zaman yapılacak?
Eğitim

İOKBS bursluluk sınav tarihi | İOKBS ne zaman yapılacak?

İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na girmek isteyenler sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınavı tarihi | 2021 İOKBS bursluluk sınav ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:18:00 -
İOKBS bursluluk sınav tarihi | İOKBS ne zaman yapılacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Daha önce bursluluk sınavının 25 Nisan'da yapılacağı açıklanmış ancak salgın sebebiyle sınav ertelenmişti. Peki, bursluluk sınavının tarihi belli oldu mu?

İOKBS nedir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır.

İOKBS bursluluk sınav tarihi | İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz" dedi.

Şimdilik sınav tarihi belli değil. Bursluluk sınavı tarihi açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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