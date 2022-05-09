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Yerel İnsanların canını hiçe saydılar! Trafikteki tehlikeli anlar anbean kamerada
Yerel

İnsanların canını hiçe saydılar! Trafikteki tehlikeli anlar anbean kamerada

Konya’da bir aracın trafiği tehlikeye atarak seyrettiği ve içindeki yolcunun aracın camından çıkarak tehlikeli hareketler yaptığı tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 18:42:00 - 2022-05-09 19:19:19

Konya’da trafiği tehlikeye atarak seyreden aracın görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede aracı yakalayan ekipler 4 bin 458 TL cezai işlem uygulayarak adli işlem başlattı.

Konya’da Antalya Çevreyolu üzerinde bir aracın trafiği tehlikeye atarak seyrettiği ve içindeki yolcunun aracın camından çıkarak tehlikeli hareketler yaptığı anlar aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yakalanarak cezai işlem uygulandı

Çevre kameralarının incelenmesi ve yapılan çalışmalar sonrasında görüntülerin paylaşımından 25 dakika sonra araç tespit edilerek ekiplerce yakalandı. Araç sürücüsü A.E. ile araçta yolcu olarak bulunan ve pencereden çıkıp tehlikeli hareketler yapan E.H.’ye muhtelif maddelerden 4 bin 458 TL cezai işlem uygulandı. Haklarında adli işlem başlatılan şahıslar Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

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