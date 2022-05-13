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Yerel İnşaat konteynerini çalan hırsızlar enselendi
Yerel

İnşaat konteynerini çalan hırsızlar enselendi

İnşaattan konteyner ve bir evden bakır kazan çalan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 09:11:00 -
İnşaat konteynerini çalan hırsızlar enselendi

Kayseri'de bir inşaattan konteyner ve bir evden bakır kazan ile ev eşyası çalındı.

Hırsızlık ihbarını alan emniyet ekipleri, şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre; ekipler, konteyner hırsızlığını H.T. (51), H.K.’nin (53), bakır kazan hırsızlığını ise A.G. (26) ve A.M.’nin (17) yaptığı tespit etti.

4 hırsız gözaltında

Operasyon sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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