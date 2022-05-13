İnşaat konteynerini çalan hırsızlar enselendi

Kayseri'de bir inşaattan konteyner ve bir evden bakır kazan ile ev eşyası çalındı.

Hırsızlık ihbarını alan emniyet ekipleri, şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre; ekipler, konteyner hırsızlığını H.T. (51), H.K.’nin (53), bakır kazan hırsızlığını ise A.G. (26) ve A.M.’nin (17) yaptığı tespit etti.

4 hırsız gözaltında

Operasyon sonucu yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.