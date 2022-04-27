İnşaat kazısı sırasında keşfedilmişti! Gömülü halde bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü!
Balıkesir'de inşaat kazısı sırasında toprağa gömülü halde bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor. Bombalar üzerinde inceleme yapan ekipler, 831 bombanın 411'nin boş, 420'sinin ise aktif olduğunu tespit etti. 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu anlaşılan bombaların şu ana kadar Türkiye'de bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının incelemeleri emniyet tarafından tamamlandı. Ele geçirilen 831 adet tarihi bombanın, şu ana kadar Türkiye'de bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi.
Bombalar 1. Dünya Savaşi'ndan Kalma Çıktı
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı.
Ekipler İmha Edecek
831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi. Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi.