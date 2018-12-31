İngiltere'den kritik hamle! Askeri üs açılıyor

Londra hükümeti, İngiltere'nin AB'den çıktıktan sonra Karayipler'de ve Güneydoğu Asya'da yeni askeri üsler açmayı planladığını açıkladı.

The Sunday Telegraph Savunma Bakanı Gavin Williamson'a atıfta bulunarak yaptığı haberde, İngiltere askeri varlığını yurtdışında genişletmeyi hedefliyor. Gazete kaynakları, İngiliz askeri üslerinin Singapur’un Brunei’sinde, Montserrat adasında veya İngiliz Milletler Topluluğu’nun bir parçası olan Guyana’da görülebileceklerini söyledi. Kaynağa göre bazların açılma tahmini süresi sadece “birkaç yıl”.

29 Mart 2019’da AB'den çıkacaklar

Habere göre Williamson, İngiltere'nin tekrar küresel bir oyuncu olmaya hazır olduğunu ve silahlı kuvvetlerin bu konuda önemli bir rol oynadığını belirtti. Ona göre, Brexit'ten sonraki siyasi odak değişecek ve ülke, Karayipler ve Afrika ülkeleri ile Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ile yakın ilişkiler kuracak.

İngiltere’nin AB’den çıkması resmen 29 Mart 2019’da yapılması bekleniyor. Bundan sonra, ülkenin Başbakanı Theresa May’ın planına göre, 2020’nin sonuna kadar Birleşik Krallık’ın AB bütçesine katkı payı ödemeye devam edeceği bir geçiş dönemi olacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net