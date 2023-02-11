İngiltere'de depremzedelere vize için imza kampanyası

Kampanyada 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından evsiz kalan depremzedelere yardımcı olmak amacıyla İngiltere'de yaşayan ailelerinin yanına sığınabilmelerini sağlamak amacıyla Türk Aile Vizesi oluşturulması talebinde bulunuldu.

Kampanyayı açan Çağla Derviş, dilekçesinde İngiliz hükümetinden Türkiye'de evsiz kalan halka destek olması için Ukraynalılara sunulan aile vize programının benzeri bir vize kolaylığının sağlanmasını istedi.

İngiltere'de yaşayan ve deprem sonucu evsiz kaldığı için zor durumda olan aileleri için endişe duyan birçok Türk olduğunu belirten dilekçede "Hükümet İngiltere'de yaşayan Türklerin ailelerini buraya getirebilmelerine izin vermelidir" denildi.

Kampanyada şu ana kadar 44 bini geçen sayıda imza toplandı. İmza sayısının 10 bini geçmesinden dolayı hükümetin bir gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.

100 bin imzaya ulaşıldığında ise dilekçe parlamentoda görüşülmek üzere değerlendirmeye alınıyor.

İmza kampanyasına Petitions UK Government and Parliament sayfasından ulaşılabilir.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine başlatılan Ukrayna Aile Programı adıyla bilinen uygulama başvuru sahiplerinin İngiltere'deki aile üyelerine katılmalarına veya İngiltere'deki kalış sürelerini uzatmalarına olanak tanıyor.

Ücretsiz olan bu vizeyi alanlara İngiltere'de yaşama, çalışma, eğitim görme ve kamu fonlarına erişme imkanı sunuluyor.

Kaynak: Euronews