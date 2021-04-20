İngiltere'de sürpriz adım! Sıralamadaki 7. takım kendisini şampiyon ilan etti
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları işaret ederek 2018-19 sezonunda kendilerini şampiyon ilan etti.
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir değişikliğe imza attı.
Kulübün resmi Twitter hesabındaki bio'su güncellenerek, "2018-19 sezonu şampiyonu Wolverhampton Wanderers" ifadesinin yer aldığı bir bilgi eklendi.
Daha sonra aynı hesaptan esprili bir şekilde, "Büyük ihtimalle kutlama töreni için çok geç" paylaşımı yapıldı.
Wolverhampton söz konusu sezonda ligi 7. sırada bitirmişti. O sezonu ilk 6'da bitiren takımların yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne katıldığı için yerel ligden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı.