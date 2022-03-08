İngiltere Rusya'ya rest çekti! 'Ukrayna'ya silah desteğini...'
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Kiev'in hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu söyledi.
İngiliz medyasına konuşan Wallace, "Ukrayna'ya askeri yardımın hacmini artırıyoruz. Ayrıntıları yarın Parlamento'da açıklayacağım." dedi.
Kiev yönetiminin, Ukrayna hava sahasının uçuşa yasaklanması talebine hak verdiğini belirten Wallace, bunun yerine Ukraynalılara hava savunma sistemleri vererek bu talepleri karşılayabileceklerini ifade etti.