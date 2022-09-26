İngilizler duyurdu: ‘Çocuklar Açılıktan Silgi Yemeye Başladı’

Uzun zamandır enerji kriziyle boğuşan İngiltere'de bu defa da okullarda yeni sıkıntılar baş gösterdi. Ülke genelindeki okul müdürlerinin raporlarına göre okuldaki çocuklar açlıktan kırılıyor.

İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre okul müdürlerinin hükümeti, artan kriz nedeniyle okulları kaderine terk etmekle suçladığını ifade etti.

Sabah'ın haberine göre İngiltere'de pek çok okulda 'aç çocuk' sayısının yürekleri burkacak şekilde çoğaldığından söyleyen haberde ailelerin evlerini ısıtmak ya da yiyecek satın almak konusunda seçim yapmak zorunda kaldıklarından bahsedildi.

Raporda ayrıca, Londra'nın güneydoğusunda bulunan bir okuldaki çocuğun aslında boş bir beslenme çantasını açarak yemek yiyormuş gibi yaptığı tespit edildi.

Gıda yardım toplulukları ise son zamanlarda ailelerden gelen yemek taleplerine yetişmekte oldukça zorlandıklarını ifade ederek, "Çok aç oldukları için okullarda silgi yiyen çocukların olduğunu duyuyoruz. Çocuklar neredeyse 24 saat boyunca hiçbir şey yemiyor. Hükümetin acilen bir şey yapması gerekiyor" dedi.

Yardım kuruluşları ayrıca, hemen hemen her gün dışarı çıkarak yemek yiyemedikleri için oyun alanlarında saklanan çocukları bulup karınlarını doyurduğunu da kaydetti. Pek çok yardımsever bu durumu 'yürek parçalayıcı' olarak tanımladı.