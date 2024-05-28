İngilizler bile kabul etti: Final için büyük avantaj! Bu da oldu, ortalık karıştı

Ferdi Kadıoğlu’nun yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor. İlgilenen kulüplerin başında Arsenal geliyor. İngiliz Football London milli oyuncu ve İngiliz ekibinin sol beki Oleksandr Zinchenko’nun istatistiklerini karşılaştırdı. Ferdi, Ukraynalı oyuncuya büyük üstünlük kurdu.



Sol bekte Oleksandr Zinchenko ve Jakub Kiwior’un performanslarından memnun olunmayan Arsenal’de o mevkide sağ bek Takehiro Tomiyasu oynatılıyordu.



FERDİ KADIOĞLU ARSENAL'İN LİSTESİNDE

Transfer çalışmalarına başlayan İngiliz devinde en önemli önceliklerinden biri sol bek transferi. Listedeki isimlerden birisi de Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu.



İKİ İSMİ KARŞILAŞTIRDI



Football London, Kadıoğlu ile Zinchenko arasındaki istatistiklere göz attı.



Ferdi Kadıoğlu - Oleksandr Zinchenko



Top uzaklaştırma: 1.6 - 0.8

Faul: 0.9 - 0.3

Kilit Pas: 1.4 - 1.3

Top Sürme: 1.6 – 1.5



HABERİN DEVAMINDA ŞÖYLE DENİLDİ:



* Ferdi Kadıoğlu neredeyse tüm savunma ölçülerinde Ukraynalı oyuncuyu geride bıraktı. Bu farklılıkların bazıları minimum düzeyde. Örneğin, oyun başına yapılan müdahaleler veya müdahaleler söz konusu olduğunda.



* Arteta, hücumda Kadıoğlu'nun gelecek sezon Arsenal'e Zinchenko karşısında üstünlük sağlayabileceğini düşündüğü yer olabilir. Sezon boyunca daha fazla asist yapan 24 yaşındaki oyuncu, Zinchenko’dan çok daha büyük bir tehdit oluşturabilir.