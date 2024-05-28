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Spor İngilizler bile kabul etti: Final için büyük avantaj! Bu da oldu, ortalık karıştı
Spor

İngilizler bile kabul etti: Final için büyük avantaj! Bu da oldu, ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 22:01:00 - 2024-05-28 22:04:38
İngilizler bile kabul etti: Final için büyük avantaj! Bu da oldu, ortalık karıştı

Fenerbahçe'de sezon'un parlayan yıldızlarının başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Milli futbolcu için Arsenal devrede. İngiliz medyası Ferdi ile şu anda o mavkide oynayan Oleksandr Zinchenko’yu karşılaştırdı. Ortaya çıkan tablonun teknik direktör Mikel Arteta'nın gözlerini kamaştırdığı iddia edildi.

Ferdi Kadıoğlu’nun yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor. İlgilenen kulüplerin başında Arsenal geliyor. İngiliz Football London milli oyuncu ve İngiliz ekibinin sol beki Oleksandr Zinchenko’nun istatistiklerini karşılaştırdı. Ferdi, Ukraynalı oyuncuya büyük üstünlük kurdu.

Sol bekte Oleksandr Zinchenko ve Jakub Kiwior’un performanslarından memnun olunmayan Arsenal’de o mevkide sağ bek Takehiro Tomiyasu oynatılıyordu.

FERDİ KADIOĞLU ARSENAL'İN LİSTESİNDE

Transfer çalışmalarına başlayan İngiliz devinde en önemli önceliklerinden biri sol bek transferi. Listedeki isimlerden birisi de Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu.

İKİ İSMİ KARŞILAŞTIRDI

Football London, Kadıoğlu ile Zinchenko arasındaki istatistiklere göz attı.

Ferdi Kadıoğlu - Oleksandr Zinchenko

Top uzaklaştırma: 1.6 - 0.8
Faul: 0.9 - 0.3
Kilit Pas: 1.4 - 1.3
Top Sürme: 1.6 – 1.5

HABERİN DEVAMINDA ŞÖYLE DENİLDİ:

* Ferdi Kadıoğlu neredeyse tüm savunma ölçülerinde Ukraynalı oyuncuyu geride bıraktı. Bu farklılıkların bazıları minimum düzeyde. Örneğin, oyun başına yapılan müdahaleler veya müdahaleler söz konusu olduğunda.

* Arteta, hücumda Kadıoğlu'nun gelecek sezon Arsenal'e Zinchenko karşısında üstünlük sağlayabileceğini düşündüğü yer olabilir. Sezon boyunca daha fazla asist yapan 24 yaşındaki oyuncu, Zinchenko’dan çok daha büyük bir tehdit oluşturabilir.

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