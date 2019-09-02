İncirlik Hava Üssü'nde 150 kişi işten atılıyor! İşte gerekçe...

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, "ABD'li asker sayısının azaldığını ve buna bağlı olarak da işlerin düştüğünü gerekçe göstererek 150 kişinin iş akdini sonlandırmak istiyorlar" dedi

Adana'daki İncirlik Hava Üssünde konuşlu ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerinde çalışan 150 kişinin işten çıkarılacağı bildirildi.

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerinin üst bakım işlerini üstlenen şirkette 780 üyelerinin çalıştığını söyledi.

"ABD'ye çağrı yaptılar"

Burada çalışan 150 kişinin işten çıkarılacağının kendilerine yazılı olarak bildirildiğini ifade eden Akalın, "Bu şirket bünyesinde 40 birim var. Hangi biriminin işlerinin düştüğüyle alakalı çalışma yapıp ona göre isimler belirlenecek. Şu anda hangi birimlerden tasarruf yapılacağı belli değil. ABD'li asker sayısının azaldığını ve buna bağlı olarak da işlerin düştüğünü gerekçe göstererek 150 kişinin iş akdini sonlandırmak istiyorlar. İşçiler şu anda çalışıyor. Sürecin 30 Eylül'de tamamlanacağı söylendi." diye konuştu.

Akalın, sendika olarak işveren heyetiyle görüşmeler yapacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Bu görüşmelerde tenkisatın ortadan kaldırılmasını isteyeceğiz. Bizim düşüncemiz, iş yoğunluğundan yana bir sıkıntı yok ama kendilerinin böyle bir düşüncesi var. Biz bu düşüncenin ortadan kalkmasını istiyoruz. Barış ve huzur içinde iş ortamı sağlansın istiyoruz."