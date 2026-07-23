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Teknoloji AB’den büyük ceza! Google’ın oyunu ifşa oldu
Teknoloji

AB’den büyük ceza! Google’ın oyunu ifşa oldu

Yeniakit Publisher
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AB’den büyük ceza! Google’ın oyunu ifşa oldu

Avrupa Birliği Komisyonu, teknoloji devi Google’a Dijital Pazarlar Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 890 milyon euro rekor para cezası kesti. Arama sonuçlarında kendi hizmetlerini öne çıkardığı ve uygulama geliştiricilerini kısıtladığı tespit edilen şirkete, ihlalleri düzeltmesi için 60 gün süre tanındı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD’de merkezli teknoloji şirketi Google’a milyonlarca euroluk para cezası verdi. AB Komisyonu, Google’ın arama motorunda kendi hizmetlerine öncelik verdiği gerekçesiyle Dijital Pazarlar Yasası’na (DMA) uymadığını ve tüketicileri çoğu zaman daha ucuz satın alma kanallarına yönlendirilmesi konusunda kısıtlamalar getirdiğini tespit ettiğini duyurdu. AB Komisyonu, bu nedenle Google’a sırasıyla 460 milyon euro ve 430 milyon euroluk iki ayrı para cezası verdi.

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AB Komisyonu, Google’ın alışveriş, oteller, ulaşım ve spor müsabakalarının sonuçları dahil olmak üzere kendi hizmetlerine, Google Arama motorundaki üçüncü tarafların hizmetlerine göre ayrıcalıklı muamele gösterdiğini ve böylece DMA kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit etti. Google, arama sonuçları sayfasının üst kısmında veya geliştirilmiş görseller ve filtreler kullanarak arama sonuçlarında kendi hizmetlerini daha belirgin şekilde gösterirken, benzer üçüncü taraf hizmetlere aynı fırsat verilmemektedir’’ ifadeleri kullanıldı.

Uygulama geliştiricilerinin müşterilere erişiminin kısıtlandığı tespit edildi

Google Play adlı uygulama platformunun tavsiye prensiplerinin de olması gerektiği gibi işlemediğinin tespit edildiğini bildiren AB Komisyonu, uygulama geliştiricilerinin müşterilere erişiminin kısıtlandığı, uygulama tanıtım ücretlendirmeleri ve sürelerinin kabul edilir sınırları aştığı ifade edildi. Bu ihlaller sonrası yapılan tespitlerle ilgili olarak açıklamada, "Bugünkü iki kararın bir parçası olarak, AB Komisyonu Google’a uyumsuzlukları sona erdirmesi talimatını verdi" denildi.

Hem ceza hem düzeltme

AB, Google’a para cezalarına ek olarak iki konuda net düzeltme talimatı verdi. AB, Google’a arama sonuçlarında yer alan üçüncü taraf hizmetlere, adil ve ayrımcı olmayan bir şekilde ele alınması ve Google Play üzerinden uygulamalarını sunan uygulama geliştiricilerinin, Google Play içinde ve dışında da kullanıcılarla serbestçe iletişim kurmalarına, tekliflerini tanıtmasına ve sözleşme yapmasına izin verilmesi konularında teknik düzeltme talimatı iletti.

Google’a 60 gün süre

Açıklamada, ’’Google, Komisyonun kararlarına 60 gün içinde uymak zorundadır, aksi takdirde toplam dünya cirosunun yüzde 5’ine kadar periyodik ceza ödeme riski altındadır’’ ifadeleri kullanıldı. Ceza kararından sonra AB Komisyonu, Google’ın harekete geçtiğini bildirdiğini aktardı.

Google’ın 4,1 milyar euroluk AB antitröst cezası kesinleşmişti

Avrupa Birliği (AB) yüksek mahkemesi Avrupa Birliği Adalet Divanı Google’ın Android işletim sistemi üzerinden rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4,1 milyar euroluk antitröst cezasını geçtiğimiz günlerde onamıştı. Avrupa Komisyonu, Google’ı o telefon üreticilerini Google Arama ile Chrome tarayıcısını önceden yüklemeye zorlamakla suçlamış ve tüketicilerin tercihlerini sınırlama getirdiğini, rakip arama motorları ve internet tarayıcılarının pazarda rekabet etmesini zorlaştırmakla suçlamıştı.

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