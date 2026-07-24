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Gündem CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı
Gündem

CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı

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CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da arasında olduğu 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI!

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 25 şüpheli tutuklanmıştı.

 

CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da yer aldığı 3 zanlı, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Tutuklama talebiyle 3 şüpheli de Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan Hasan Karabulut dahil 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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