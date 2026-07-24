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Siyaset Erbakan Hoca’nın sözleri yeniden viral oldu! Bir gün Ayasofya’da ezan okunuyorsa Milli Görüş iktidardadır
Siyaset

Erbakan Hoca’nın sözleri yeniden viral oldu! Bir gün Ayasofya’da ezan okunuyorsa Milli Görüş iktidardadır

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, 86 yıllık esaret zincirlerini parçalayarak özgürlüğüne kavuşan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namazın kılınmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Bu kutlu uyanışın yıl dönümünde, Milli Görüş’ün kurucu lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yıllar önce sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

Müslümanların on yıllar boyunca cami kürsülerinden, meydanlardan “Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın” diyerek haykırdığı o kutlu rüya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve iradesiyle 24 Temmuz 2020’de gerçeğe dönüştü. Bugün, asrın fethi olarak tarihe geçen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde eda edilen o muazzam ilk cuma namazının 6. yıl dönümü... Bu büyük vuslatın yıl dönümünde, ömrünü Ayasofya’nın özgürlüğüne ve İslam birliğine adayan merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca’nın vizyoner sözleri bir kez daha yürekleri titretti.

BİLİN Kİ İKTİDARDA MİLLİ GÖRÜŞ VARDIR

Erbakan Hoca'nın, 1990'lı yıllarda sarf ettiği bu sözler yeniden gündem oldu:

 

Eğer ki Ayasofya kırmızıya boyanmışsa, kiliseye benzetilmişse, ezan okunmuyor, içinde namaz kılınmıyorsa biliniz ki Türkiye'ye taklitçiler hakimdir, biliniz ki yeryüzünde sadece zulüm düzeni yürümektedir.

Yok eğer Ayasofya'ya bakınız gümbür gümbür ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa o zaman da biliniz ki Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir, yeryüzüne Adil Düzen Saadet Nizamı hakimdir.

 

Onun için Ayasofya; İstanbul dünyanın merkezi, Ayasofya da bütün dünyada Hak mı hakim, Saadet Nizamı mı var zulüm nizamı mı var bunun sembolüdür!

PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Erbakan hocanın bu sözleri, Ayasofya’daki ilk Cuma namazının altıncı senesinde yeniden dolaşıma girdi. Sosyal medyada on binlerce paylaşım alan konuşma kısa sürede milyonlarca görüntüleme aldı.

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