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Merakla bekleniyordu! A101'de satışa çıktı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merakla bekleniyordu! A101'de satışa çıktı

Türkiye’nin en çok tercih edilen market zinciri A101'de 23-25 Temmuz aktüel kataloğu yayımlandı.

#1
Foto - Merakla bekleniyordu! A101'de satışa çıktı

65 inç 4K UHD Vidaa TV: 30.999 TL 55 inç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 19.999 TL 50 inç 4K Ultra HD Vidaa TV: 18.499 TL 43 inç Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV: 12.999 TL

#2
Foto - Merakla bekleniyordu! A101'de satışa çıktı

Siyah Turbo Cam Ankastre Set (Davlumbaz, Ocak ve Turbo Cam Fırın): 9.999 TL Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili: 8.999 TL Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL Retro Çay Makinesi: 1.699 TL Şarjlı Çırpıcı: 249 TL LED Işıklı Şarjlı Su Pompası: 179 TL Akıllı Vücut Analiz Baskülü: 649 TL Saç Kesme Makinesi: 499 TL Seyahat Tipi Buharlı Ütü: 749 TL Dik Süpürge: 1.099 TL Tavan Tipi Fan: 999 TL Sirkülasyonlu Vantilatör: 1.599 TL Klipsli Masa Üstü Fan: 439 TL Şarjlı El Fanı: 249 TL

#3
Foto - Merakla bekleniyordu! A101'de satışa çıktı

Elektrikli Araç: 239.990 TL Üç Tekerlekli Moped: 69.990 TL 4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti: 499 TL Çantalı Retro Pikap: 2.499 TL Type-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık: 119 TL iOS Lightning Kablolu Kulak İçi Kulaklık: 119 TL Bluetooth Kulaklık (Beyaz - TWS): 399 TL Bluetooth Kulaklık (Kahverengi / Kulak Üstü): 439 TL Bluetooth Hoparlör (Çanta tasarımlı, RGB ışıklı): 399 TL Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı: 429 TL

#4
Foto - Merakla bekleniyordu! A101'de satışa çıktı

Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı: 999 TL Parkur Oyunu (101 Parça): 1.999 TL Mega Ralli Seti: 999 TL Oyuncak Çantalı Makyaj / Tamir Seti: 399 TL Çocuk Akademi Etkinlik Seti: 149 TL Büyük Kucaklama Hikaye Kitapları: 99,50 TL Monster Jam 1:64 Ölçekli Canavar Kamyon: 249 TL

#5
Foto - Merakla bekleniyordu! A101'de satışa çıktı

Döküm ızgara tava: 1.999 TL Mini tencere seti: 1.699 TL Muffin kalıbı: 229 TL Mikser ve blender kabı: 99,50 TL Pipetli ayıcık bardak: 149 TL Çubuk buzlug: 29,50 TL 3 bölmeli çerezlik: 119 TL 2 bölmeli çerezlik: 79,50 TL Borosilikat 4 parça fincan takımı: 199 TL

#6
Foto - Merakla bekleniyordu! A101'de satışa çıktı

Ton balığı (6'lı paket): 299 TL Klasik inek beyaz peyniri (500 g): 229 TL Kaşar peyniri (500 g): 219 TL Süzme peynir: 75 TL Labne / Beyaz peynir çeşitleri: 69,50 TL Yoğurt 5 kg: 259 TL

#7
Foto - Merakla bekleniyordu! A101'de satışa çıktı

Ayçiçek yağı 1,25 L: 159 TL Baldo pirinç 2 kg: 229 TL Nohut / Mercimek 1 kg: 57 TL Toz deterjan 10 kg: 399 TL Sıvı bulaşık deterjanı 4 kg: 199 TL 3 katlı kağıt havlu 8'li: 119 TL

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