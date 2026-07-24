Türkiye’nin en kilolu bölgesi! Sağlık Bakanından tüm Karadenizlilere uyarı

Trabzon’da şehir hastanesinde incelemelerde bulunan Bakan Kemal Memişoğlu, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzon'un sağlık anlamında bölgenin lider illerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Bakan Kemal Memişoğlu, "Bu şehir hastanesinin insanlarımızın hizmetine girmesiyle Trabzon, sağlıkta en üst seviyeye ulaşmış olacak. Bununla ilgili değerlendirmeler yaptık, brifing aldık. Hastanemiz fiili olarak bitmiş durumda. 17 Temmuz'da müteahhidimiz geçici kabulle ilgili dilekçesini verdi. Şu anda testleri yapılmakta. Bununla beraber biz de bakanlık olarak cihaz ve malzeme alım süreçlerimizin neredeyse yarısını tamamlamış durumdayız. Hedefimiz Kasım sonu itibarıyla bu hastaneyi hastalarımızın hizmetine sunmak. Trabzon Şehir Hastanesi'nde bütün tedavileri yapabilecek, dünyanın en ileri teknoloji cihazlarını kullanabilecek fiziki yapıyı gerçekleştirmiş durumdayız. Hekimlerimiz de bu konuda yeterli. İnşallah bölgenin merkezi olacak. Sadece bölgeye değil, Gürcistan ve İran başta olmak üzere her türlü yabancı hastaya da hizmet edecek bir binadayız" diye konuştu.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini kaydeden Memişoğlu "Şubat 2023'te başlayan ve bugün itibarıyla sonuna geldiğimiz yaklaşık 265 bin metrekarelik bu hastaneyi, deprem izolatörleriyle depreme tamamen izole edebilecek modern teknolojisiyle hizmete sunacağız. Sizleri de bu hastanede misafir ettik. Samsun ve Ordu'da da henüz resmi açılışı yapmadık ancak taşınma süreçleri başladı. Samsun'da hizmet verilmeye başlandı. İnşallah Sakarya ve Şanlıurfa şehir hastanelerini de çok kısa zamanda bu seviyeye getireceğiz. Sonra da Rize var. Diyarbakır ve Mardin'i de yavaş yavaş milletimizin hizmetine sunacağız. Türkiye, sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkelerden biri haline geldi. Hem insan gücüyle hem de altyapısıyla son 25 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten dünyaya örnek oldu. Bu hastanede aynı zamanda bilim, araştırma ve yeni çalışmalar ortaya koyabilecek bir altyapıya da sahibiz" şeklinde konuştu.

"Şu anda Türkiye, Trabzon özelinde de sağlık anlamında geçmişe göre çok iyi yerlerde" diyen Memişoğlu "Her bir vatandaşımız yılda ortalama 12,2 kez sağlık hizmeti alıyor. Sağlığa ulaşım çok kolaylaşmış durumda. Toplumumuzdan en çok istediğimiz, sağlıklı olmalarını sağlamak. Yani esas hedefimizin sağlıklı kalmak olması gerekiyor. Kötü alışkanlıklardan, kötü beslenmeden ve hareketsizlikten uzak durmamız lazım. Karadeniz Bölgesi maalesef yaptığımız ölçümlerde Türkiye'nin en kilolu bölgesi durumunda. Onun için kuymağı yiyelim, sütlacı yiyelim ama lütfen hareket edelim" uyarısında bulundu.