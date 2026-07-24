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Gündem Yeni Parti’de lider oylaması! Özgür Özel koltuğu kaptı
Gündem

Yeni Parti’de lider oylaması! Özgür Özel koltuğu kaptı

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Yeni Parti’de lider oylaması! Özgür Özel koltuğu kaptı

CHP'deki çalkantılı süreçlerin ardından siyaset sahnesinde yeni hamleler peşinde koşan Özgür Özel, kurulan Yeni Parti'nin genel başkanlık koltuğuna oturdu. Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı Anadolu Kulübü'nde yapıldı.

Toplantıda oy birliğiyle Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Toplantı, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi seçimiyle devam ediyor.

Yargıtay sitesine işlendi

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Genel Başkanı olduğu YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler listesine eklendi.

Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin Kurucular Kurulu'nda yer aldığı YENİ Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sitesindeki siyasi partiler listesine işlendi. Kayıtlarda partinin adresi ve kuruluş tarihi yer aldı.

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