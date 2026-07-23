Fatma Soydaş tutuklandı

Sosyal medya mecralarında tesettürü ve mukaddes değerlerimizi hedef alan paylaşımlarıyla kamuoyunun tepkisini çeken sözde fenomen Fatma Soydaş hakkında yargı son noktayı koydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hapsi istemiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Getirilmişti

İslam'ın kutsallarını ayaklar altına almaya çalışan provokatöre karşı anında harekete geçen Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirmişti. Emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alınan Fatma Soydaş, SEGBİS üzerinden alınan ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Yapay Zeka" Yalanı Tutuklanmaktan Kurtaramadı

Sıkışınca suçu teknolojiyı atarak paçayı kurtarmaya çalışan sözde fenomen, mahkemedeki ifadesinde "Görsellerim yapay zeka ile üretildi, bir fotoğraftaki ayak resmi bile dört parmaklı" bahanesine sığındı. Müslümanların dini hassasiyetleriyle oynayan ve "Bu bana yönelik bir karalamadır" diyerek suçsuz olduğunu iddia eden Soydaş'ın yalanları sökmedi; adli makamlarca tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına yollandı.