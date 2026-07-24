Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

İklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli yaşanması, kadın sağlığına yönelik riskleri de artırıyor. Kadınlar daha geç terler, daha az etkili bir şekilde serinler. Hamilelik ve menopoz dönemlerinde ek risklerle karşı karşıya kalırlar. Kadınların vücutları genellikle farklı belirtiler gösterir. Örneğin, kalp krizi sırasında ilaçları bazen farklı şekilde metabolize ederler ve sıcağa daha az dayanıklıdırlar. Bunun nedeni, kadınların ortalama olarak erkeklerden daha kısa boylu olmaları ve daha yüksek oranda vücut yağ oranına sahip olmalarıdır. Umschau’da yayınlanan makalede Jinekolog ve Gelecek İçin Sağlık adlı iklim aktivisti Dr. Yukiko Nave, "Bu yüzden daha hızlı ısınıyorlar ve daha az etkili bir şekilde soğuyorlar" diyor. Özellikle yaşlılıkta, hamilelikte ve menopoz döneminde, sürekli artan sıcaklık rekorlarıyla birlikte iklim değişikliğinden daha fazla etkilenirler.