Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

Londra Üniversitesi’nden Dr. Cat Pinho-Gomes, kadınların yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda bakım sorumlulukları ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle de sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiğini belirtiyor. Dr. Ute Seeland, "Kadınların çocuklarını okula götürme olasılığı daha yüksekken, erkekler klimalı ofislerde oturuyor" diyor. Ayrıca Almanya'da yaklaşık 1,4 milyon kadın hemşirelik yapıyor, neredeyse aynı sayıda kadın da kreş ve okullarda çalışıyor - çoğunlukla klimalı olmayan ortamlarda. Bireysel sağlık yatkınlıkları da rol oynuyor. Örneğin, venöz yetmezlik veya lipödem nedeniyle kompresyon çorabı giymek zorunda olanlar, tropikal sıcaklıklarda daha fazla acı çekiyor