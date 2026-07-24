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Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

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Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

Kadınlar, vücut ısılarını düşürmekte zorlandıkları için yaşlılıkta, hamilelikte ve menopoz döneminde, sürekli artan sıcaklıkla birlikte iklim değişikliğinden daha fazla etkileniyorlar.

#1
Foto - Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

İklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli yaşanması, kadın sağlığına yönelik riskleri de artırıyor. Kadınlar daha geç terler, daha az etkili bir şekilde serinler. Hamilelik ve menopoz dönemlerinde ek risklerle karşı karşıya kalırlar. Kadınların vücutları genellikle farklı belirtiler gösterir. Örneğin, kalp krizi sırasında ilaçları bazen farklı şekilde metabolize ederler ve sıcağa daha az dayanıklıdırlar. Bunun nedeni, kadınların ortalama olarak erkeklerden daha kısa boylu olmaları ve daha yüksek oranda vücut yağ oranına sahip olmalarıdır. Umschau’da yayınlanan makalede Jinekolog ve Gelecek İçin Sağlık adlı iklim aktivisti Dr. Yukiko Nave, "Bu yüzden daha hızlı ısınıyorlar ve daha az etkili bir şekilde soğuyorlar" diyor. Özellikle yaşlılıkta, hamilelikte ve menopoz döneminde, sürekli artan sıcaklık rekorlarıyla birlikte iklim değişikliğinden daha fazla etkilenirler.

#2
Foto - Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

Bir araştırmaya göre, 2022 Avrupa'daki sıcak hava dalgası sırasında erkeklerden yaklaşık yüzde 56 daha fazla kadın öldü. Genç kadınlar özellikle anne olduklarında, ısıya karşı ciddi sorunlar yaşayabilirler. Jinekolog Yukiko Nave, "Gebelik sırasında kadınlar ısıya karşı özellikle savunmasızdır. Bu süre zarfındaki fiziksel değişiklikler dolaşım sistemini etkiler. Kan hacmi artar ve kalp atışı hızlanır. Buna ısı da eklendiğinde, vücudun kendi adaptasyon mekanizmaları sınırlarına kadar zorlanır” diye konuşuyor.

#3
Foto - Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

Özellikle gebeliğin son üç ayında ısıya karşı hassasiyet artar ve bunun sonuçları olur. 2024'te yapılan geniş kapsamlı bir inceleme çalışması, gebeliğin son veya erken döneminde ısı stresiyle erken doğum riskinin ölçülebilir şekilde arttığını; düşük doğum ağırlığı riskinin de yükseldiğini göstermektedir.

#4
Foto - Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

Menopoz da kadınlarda üst dudak veya boyun bölgesinde terlemeye neden olabilir. Alman Cinsiyete Özgü Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Ute Seeland, "Ancak kadınların menopoz döneminde neden daha fazla yüksek ateş yaşadığı henüz tam olarak araştırılmadı" diyor.

#5
Foto - Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

Büyük sıcaklık dalgalanmalarının, yaşamın bu evresinde vücudun termoregülasyonunun "biraz dengesiz" olması nedeniyle sıcak basmalarını tetiklediğine dair güçlü kanıtlar vardır. Kadınlarda genellikle yaşa bağlı damar sertliği nedeniyle son adet dönemlerinden sonra yüksek tansiyon gelişir. Bu daha sert damarlar ısı nedeniyle genişlediğinde, kan basıncında dalgalanmalara ve dolaşım sorunlarına yol açabilir.

#6
Foto - Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

Tüm araştırmalara rağmen kadınların sıcağa karşı özel hassasiyeti üzerine yapılan araştırmalar sınırlı kalıyor. Ute Seeland, "Birleşmiş Milletler yakın tarihli bir makalesinde, ısıya uyum stratejilerinin cinsiyete özgü gerçekleri dikkate alması gerektiği konusunda uyarıyor" diyor. "Ancak özellikle Almanya'da, iklim değişikliğinin kadınlar için özel olarak ne anlama geldiği konusunda yeterince düşünmedik." Alman Kadın Tıp Derneği'nin şu anda devam eden gezici sergisi iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerine değinse de, konuyla ilgili daha geniş kapsamlı araştırmalar eksik.

#7
Foto - Kadın için sıcaklar daha tehlikeli: Kötü haber geldi... Kadınları etkiliyor

Londra Üniversitesi’nden Dr. Cat Pinho-Gomes, kadınların yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda bakım sorumlulukları ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle de sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilendiğini belirtiyor. Dr. Ute Seeland, "Kadınların çocuklarını okula götürme olasılığı daha yüksekken, erkekler klimalı ofislerde oturuyor" diyor. Ayrıca Almanya'da yaklaşık 1,4 milyon kadın hemşirelik yapıyor, neredeyse aynı sayıda kadın da kreş ve okullarda çalışıyor - çoğunlukla klimalı olmayan ortamlarda. Bireysel sağlık yatkınlıkları da rol oynuyor. Örneğin, venöz yetmezlik veya lipödem nedeniyle kompresyon çorabı giymek zorunda olanlar, tropikal sıcaklıklarda daha fazla acı çekiyor

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