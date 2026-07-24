Fatih Altaylı’dan Ahbap itirafı: Haluk huyundan vaz geçmedi Kumarbaz ve dolandırıcı olduğunu biliyordum!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı’nın ifadesi alındı. Altaylı’ya, Haluk Levent’le tanışıklığı, AHBAP Derneği hakkındaki yayınları, deprem döneminde derneğe verdiği destek ve toplanan paraların akıbetini araştırıp araştırmadığı soruldu.

Altaylı, ifadesinde Haluk Levent hakkında en başından beri olumsuz bir kanaate sahip olduğunu, buna rağmen afet döneminde AHBAP lehine olumlu söylemlerde bulunduğunu kabul etti.

“KUMARBAZ VE DOLANDIRICILIKTAN HAPSE GİRMİŞ BİRİ OLARAK BİLİYORDUM”

Fatih Altaylı, Haluk Levent’le ilk kez 2021 yılında yaptığı bir program vesilesiyle tanıştığını söyledi. Levent’i daha önceden kamuoyundaki kimliğiyle bildiğini anlatan Altaylı, hakkındaki kanaatini açık sözlerle ifade etti:

“Bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine çok güvenmezdim.”

Altaylı’nın, hakkında bu derece ciddi şüpheler taşıdığı bir isme rağmen AHBAP’a yönelik olumlu yayınlar yaptığını kabul etmesi dikkati çekti.

ORMAN YANGINLARIYLA GELEN SEMPATİ

Altaylı, Haluk Levent ve AHBAP’a yönelik algısının 2020’deki orman yangınları sırasında değişmeye başladığını söyledi. AHBAP’ın helikopter ve uçak kiralayarak yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını anlatan Altaylı, bu çalışmaların hem kendisinde hem de kamuoyunda derneğe karşı sempati oluşturduğunu belirtti.

6 Şubat depremlerinden sonra da bu güven ortamının devam ettiğini söyleyen Altaylı, kendi şüpheleri sürmesine rağmen AHBAP hakkında olumlu söylemlerde bulunmuş olabileceğini kabul etti. Böylece Altaylı, Haluk Levent’in geçmişini bilmesine rağmen kamuoyundaki olumlu hava içerisinde AHBAP’a destek verdiğini açıkça ifade etmiş oldu.

“SÜT GİBİ LEKESİZ GÖRÜNMEK ZORUNDASIN”

Altaylı, Haluk Levent’in geçmişi nedeniyle AHBAP’ın çok sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini savunduğunu söyledi. Bu konuda “Haluk, çuvallamamalısın; süt gibi lekesiz görünmek zorundasın” anlamına gelen yazılar kaleme aldığını belirten Altaylı, bu eleştirilerden sonra Levent’in kendisiyle irtibatını kestiğini ileri sürdü.

Telefonlarına cevap verilmediğini söyleyen Altaylı, buna rağmen derneğin bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi gerektiğini her platformda dile getirmeyi sürdürdüğünü savundu. Altaylı’nın anlatımına göre Levent, daha sonra kendisine gönderdiği mesajda denetim geçirdiklerini ve kuruşu kuruşuna hesap vereceğini söyledi.

“ÇOK HAKLISIN ABİM” MESAJI

Fatih Altaylı, birkaç ay önce AHBAP’ın hesap vermediğine ilişkin yeni bir yazı kaleme aldığını anlattı. İnternet sitesinde mali tabloların açıklanmadığını belirten Altaylı, derneğin uluslararası denetim kuruluşları tarafından incelenmesi gerektiğini yazdığını ve İçişleri Bakanlığını göreve çağırdığını söyledi.

Bu yazının ardından Haluk Levent’in kendisine mesaj attığını belirten Altaylı, mesajın içeriğini şöyle aktardı: “Çok çok haklısın abim. Yaklaşık 10 ay önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Denetim sonrası canlı yayınlarda tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim. Sözüm söz.”

Altaylı ise Levent’e büyük denetim şirketleriyle çalışması ve bütün mali verileri açık şekilde yayımlaması gerektiğini söylediğini aktardı.

YARDIMLARIN YERİNE ULAŞIP ULAŞMADIĞINI ARAŞTIRMADI

Altaylı’nın ifadesindeki en dikkat çekici kabullerden biri, AHBAP tarafından toplanan paraların ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını araştırmadığını söylemesi oldu. Deprem döneminde Habertürk’te çalıştığını ve yardım eden herkese destek vermeye çalıştıklarını anlatan Altaylı, AHBAP’ı da bu çerçevede kamuoyuna duyurduğunu belirtti.

Ancak daha sonra toplanan bağışların depremzedelere ulaşıp ulaşmadığını denetlemediğini açıkça kabul etti. Altaylı, Habertürk’ten ayrıldığı için bunu araştıracak yetki ve imkânının bulunmadığını ifade etti.

“YOĞUN GÜNDEMDE YETERİNCE TAKİP EDEMEMİŞ OLABİLİRİZ”

Fatih Altaylı, AHBAP’ın faaliyetlerini neden yakından izlemediğine ilişkin olarak seçim gündemini gerekçe gösterdi. Depremden sonra Türkiye’nin hem genel hem de yerel seçim süreci yaşadığını hatırlatan Altaylı, yoğun gündem nedeniyle konuyu yeterince takip edememiş olabileceklerini söyledi.

Denetleme yetkisinin gazetecilerde olmadığını savunan Altaylı, kendi üzerine düşeni yazılarında ve YouTube yayınlarında denetim çağrısı yaparak yerine getirdiğini belirtti. Buna karşılık, kamuoyuna destekleyici yayınlar yaptıktan sonra yardımların akıbetini fiilen araştırmadığını kabul etmesi soru işaretlerine neden oldu.

“HER İNSAN İKİNCİ BİR ŞANSI HAK EDER”

Altaylı, Haluk Levent ve AHBAP’a verdiği desteğin gerekçesini “ikinci şans” düşüncesiyle açıkladı. Levent’in geçmişindeki kumar ve mali suç iddialarını bildiğini söyleyen Altaylı, buna rağmen insanların yardımına koşan herkesin desteklenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

“Her insan ikinci bir şansı hak eder” anlayışıyla yayınlar yaptığını ve sosyal medya paylaşımlarında bulunduğunu söyledi. Ancak soruşturma sonrasında bu yaklaşımının yanlış olduğunu kabul etti.

“HALUK LEVENT HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ”

Altaylı’nın ifadesindeki en sert değerlendirme, Haluk Levent’in geçmişiyle bugünü arasında kurduğu bağlantı oldu. “Daha sonra yaşanan süreçte Haluk Levent’in huyundan vazgeçmediğini hep beraber görmüş olduk” diyen Altaylı, başlangıçtaki şüphelerinde haklı çıktığını ima etti.

Bu sözler, Altaylı’nın soruşturma sonrasında Haluk Levent’le arasına açık biçimde mesafe koyduğunu gösterdi. Altaylı, süreci herkes gibi medyadan takip ettiğini ve gözaltı sonrasında yaşananlardan haberdar olduğunu söyledi.

ALTAYLI MESAFEYİ KOYDU: “HAK ETMEDİĞİ DESTEĞİ VERMİŞİM”

Fatih Altaylı, ifadesinin sonunda açık bir pişmanlık beyanında bulundu. Deprem döneminde AHBAP’a yönelik olumlu yayınlar yaptığını kabul eden Altaylı, bugün geldiği noktada bunun yanlış olduğunu gördüğünü söyledi.

Altaylı şu ifadeleri kullandı: “Şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Gelinen aşamada Haluk Levent ve AHBAP Derneğinin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum.”

Bu sözler, soruşturma kapsamında ifade veren kamuoyunca tanınmış isimler arasında en açık pişmanlık beyanlarından biri olarak kayda geçti.

PARA VERMEDİ, AMA GÜVEN VEREN YAYINLAR YAPTI

Altaylı, AHBAP’a veya Haluk Levent’e şahsen herhangi bir para göndermediğini söyledi. Buna karşın, deprem döneminde AHBAP hakkında destekleyici yayınlar yaptığını ve olumlu söylemlerde bulunduğunu kabul etti.

Kendisinin AFAD ve Kızılay’ı hedef alan söylemlere karşı çıktığını savunan Altaylı, bu kurumların karalanmasını doğru bulmadığını da ifade etti.

ŞÜPHEYLE BAŞLADI, PİŞMANLIKLA BİTTİ

Fatih Altaylı’nın ifadesi üç aşamalı bir tablo ortaya koydu. Altaylı önce Haluk Levent’e hiçbir zaman tam olarak güvenmediğini ve geçmişini bildiğini anlattı. Ardından afet döneminde oluşan olumlu atmosfer içerisinde AHBAP’a destek verdiğini kabul etti.

Son olarak da bu desteğin hak edilmediğini söyleyerek pişmanlığını açıkladı. Altaylı’nın, “Kumarbaz ve mali suçlarla anılan biri olduğunu biliyordum”, “Yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığını araştırmadım” ve “Hak etmediği desteği vermişim” şeklindeki sözleri, soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici samimi kabuller arasında yer aldı.