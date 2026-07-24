  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Parti değil suç örgütü Türkiye’ye yakın Şara’ya “Terörist” yaftası! Fondaş medyadan ilişkilere dinamit koyma girişimi! Tarih belli oldu! İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nde dev adım Özgür Özel ve 90 vekil CHP’den istifa etti Şarkıcılar söyledi Ahbaplar götürdü Savcı Sayan'dan Özgür Özel'in yeni partisine sert çıkış: "Ekrem İmamoğlu'nun muhafız alayını kuruyorlar" Turizm sektörü için 6 Milyar lira kaynak ayrıldı Kişi başı 3 bin 500 lira destek Ahbap’ın “ahbapları” ifade verecek Ankara'da film gibi operasyon! 2 milyon lirayı çalan şüpheliler 2 saatte yakalandı Hepiniz oradaydınız! Ali Karahasanoğlu'ndan özeleştiri çağrısı
Gündem Hasar ihbarları için ‘Alo 193’ devrede! Trafik ve kaskoda yeni dönem başlıyor
Gündem

Hasar ihbarları için ‘Alo 193’ devrede! Trafik ve kaskoda yeni dönem başlıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hasar ihbarları için ‘Alo 193’ devrede! Trafik ve kaskoda yeni dönem başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar ihbarlarını tek merkezden almak amacıyla Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni kurdu. 1 Eylül'de hizmete başlayacak sistem sayesinde vatandaşlar hasar ihbarlarını tek numara üzerinden yapabilecek, ayrıca hasar sürecinde karşılaştıkları yasa dışı uygulamaları da aynı hat üzerinden SEDDK'ya bildirebilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezini (OHİM) kurdu.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi ve bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması için kurum tarafından hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört maddesi art arda hayata geçirildi.

 

Eylem planının beşinci maddesi kapsamında, vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu "Alo 193 OHİM" kuruldu.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasını müteakip 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçecek olan OHİM üzerinden, ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak.

Vatandaşlar, hasar ihbarlarının yanı sıra hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapıları da yine Alo 193 hattını kullanarak SEDDK'ya şikayet edebilecek.

Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler
Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler

Gündem

Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler

Trafik polisinden örnek davranış: Önce karşıya geçirdi, sonra dolmuşa bindirdi
Trafik polisinden örnek davranış: Önce karşıya geçirdi, sonra dolmuşa bindirdi

Gündem

Trafik polisinden örnek davranış: Önce karşıya geçirdi, sonra dolmuşa bindirdi

Trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yerel

Trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Trafikte sakın araçtan inmeyin! Bir 180 bin TL ceza vakası daha
Trafikte sakın araçtan inmeyin! Bir 180 bin TL ceza vakası daha

Yerel

Trafikte sakın araçtan inmeyin! Bir 180 bin TL ceza vakası daha

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23